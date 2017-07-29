На острове Новая Голландия открыли «Бутылку»
Кафе, магазины и барбершоп заработали в здании бывшей военной тюрьмы
«Бутылка» – третье по счету отреставрированное историческое здание на острове Новая Голландия
1/10
«Бутылка» получила свое название из-за формы в виде горлышка. Это здание бывшей военной тюрьмы, в нем три этажа, общая площадь - 6000 кв. м
2/10
Выражение «Не лезть в бутылку», согласно легенде, пошло именно отсюда: никто не хотел попадать в тюрьму
3/10
Реставрация здания заняла два года (его строительство в 1828 г. - почти столько же). Во многом большой срок реставрации обусловлен сложной формой корпуса
4/10
Первый этаж занял общепит. Здесь открылись стрит фуд Ferma Burger, кафе Mamo с грузинской кухней, новый проект от создателей «ПирОГИ» «Рюмочная в «Бутылке», американско-еврейская закусочная «Дикman's deli» и др.
5/10
На втором этаже находятся арендаторы из категории «книги, дизайн и мода»: магазин комиксов «Маяк», магазин одежды Freelabel, книжный Garage Bookshop, где представлены издания музея «Гараж» и книги по искусству, архитектуре и моде
6/10
Третий этаж отвели для боксерского зала, барбершопа, студии балетного искусства, салона красоты и пр.
7/10
В круглом дворе находится малая сцена парка, где будут проходить концерты, кинопоказы и пр. Двор освещают 40 ламп высотой 2,5 м из черного металла и стеклянных тубусов
8/10
Тендер на реставрацию и реорганизацию пространства острова Новая Голландия в Петербурге в 2010 г. выиграло ООО «Новая Голландия» (входит в ГК Millhouse LLC)
9/10
Следующее здание откроется на острове в 2019 г. Это будет корпус со стороны площади Труда
10/10