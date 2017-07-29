Архитектура и дизайн

На острове Новая Голландия открыли «Бутылку»

Кафе, магазины и барбершоп заработали в здании бывшей военной тюрьмы
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