Жилая недвижимость

Дом Наркомфина перед реставрацией

Собянин пообещал за два года отреставрировать здание, где ни разу не было капитального ремонта
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