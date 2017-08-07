Дом Наркомфина перед реставрацией
Собянин пообещал за два года отреставрировать здание, где ни разу не было капитального ремонта
Дом Наркомфина на Новинском бульваре в Москве может быть отреставрирован в течение двух лет, заявил 7 августа мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс»
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По словам архитектора проекта Алексея Гинзбурга (внук архитектора Моисея Гинзбурга), в ходе реставрации объект планируется привести к его первоначальному виду
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К 2016 г. общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Тогда же права собственности на помещения здания были консолидированы в руках единого собственника – ООО «Лига прав»
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Один из владельцев «Лиги прав» – Сергей Кириленко – сообщил «РИА недвижимость», что инвестиции в реставрацию дома Наркомфина могут составить около 1,5-2 млрд руб.
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Функциональное значение жилого дома будет сохранено. По словам Кириленко, квартиры после реставрации дома будут выставлены на продажу
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Всего в доме 46 квартир, плюс имеются площади под общественные функции
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На сегодняшний день здесь практически все квартиры сданы, в основном они используются как офисы
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Так называемый дом Наркомфина был построен в 1928–1930 гг. по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР
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Комплекс, состоящий из жилого и коммунального корпусов, является образцовым примером архитектуры конструктивизма. За всю историю в доме ни разу не проводился капремонт
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В 2004 г. Всемирный фонд памятников включил дом в список 100 памятников архитектуры, находящихся под угрозой разрушения
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