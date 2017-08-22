Что на самом деле происходит в ЖК «Царицыно»

Андрей Гордеев / Ведомости

Первая очередь проекта («Царицыно-1») введена с задержкой и не полностью. По данным Москомстройинвеста, на сегодняшний день введено введено шесть корпусов в комплексе и автостоянка. Полностью введены корпуса 5.3, 5.5, 7, 8, 9, 10. Также частично введены корпуса 5.1 и 5.4. Кроме того, введен детский сад в корпусе 9. На фото: ЖК «Царицыно-1» 6-я Радиальная, д. 5, корп. 1

7/17