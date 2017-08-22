Что на самом деле происходит в ЖК «Царицыно»
«Ведомости» побывали на объектах комплекса, за который арестовали владельца «Настюши»
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и одного из совладельцев крупного производителя хлебобулочных изделий «Настюша» - Игоря Пинкевича. Он подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 9 лет лишения свободы)
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«Ведомости» побывали на объектах комплекса, за который арестовали Пинкевича. На фото: недостроенный корпус ЖК «Царицыно-2»
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Девелоперский проект на территории Московского комбината хлебопродуктов в 26 га Пинкевич начал еще в 2006 г. Здесь он собирался построить 1 млн кв. м жилья. На фото д. 5, корп. 2 и 3 ЖК «Царицыно-1»
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Первую очередь ЖК «Царицыно» должны были сдать в 2012 г. Но из-за кризиса 2008-2009 гг. комбинат не смог расплатиться с держателями облигаций. На фото: заселенный дом ЖК «Царицыно-1» по адресу ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2
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21 августа Москомстройинвест сообщил о возможности передачи строительства жилого комплекса на 6-й Радиальной улице, 7 (на фото) новому инвестору, который получит увеличенные технико-экономические параметры. Ведомство вело переговоры о достройке объекта с компаниями «Стратегия» (входит в девелоперскую группу «Интеко») и «РК-Строй» (структура банка «Российский капитал»)
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Готовность профинансировать достройку ЖК «Царицыно» высказал Промсвязьбанк. В свою очередь банк «Российский капитал» заявил об отсутствии такого интереса. На фото: 6-я Радиальная, вл. 7
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Первая очередь проекта («Царицыно-1») введена с задержкой и не полностью. По данным Москомстройинвеста, на сегодняшний день введено введено шесть корпусов в комплексе и автостоянка. Полностью введены корпуса 5.3, 5.5, 7, 8, 9, 10. Также частично введены корпуса 5.1 и 5.4. Кроме того, введен детский сад в корпусе 9. На фото: ЖК «Царицыно-1» 6-я Радиальная, д. 5, корп. 1
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Сданные корпуса заселены. Дворы благоустроены. Подземные части (парковки) готовы на 70%, сообщил представитель Москомстройинвеста. На фото: ул 6-я Радиальная, д. 5, корп. 3
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Вторая очередь проекта «Царицыно-2» (на фото) до сих пор не достроена. Стройка комплекса полностью была заморожена в 2016 г. Сейчас на объекте нет ни одного строителя и признаков работы
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«Проблемы с задержкой строительства проекта вызваны тем, что до сих пор не переоформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) на ЖК "Царицыно-2", где были бы зафиксированы увеличенные технико-экономические параметры проекта, предварительно нам согласованные», – заявил советник по коммуникациям компании «Настюша» Арсений Местов (цитата по «РИА Недвижимость»)
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В свою очередь, представитель Москомстройинвеста пояснил «РИА Недвижимость», что власти не согласовывают застройщику ГПЗУ в связи с тем, что компания до сих пор не выполнила прежние обязательства перед дольщиками. На фото: достраивающийся корпус «Царицыно-2», 6-я Радиальная улица, вл. 7
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Хотя некоторые корпуса второй очереди построены, в эксплуатацию их не принимают. На фото: построенные, но нежилые дома
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Этот дом на ул. 6-я Радиальная, д. 5, корп. 2 еще не сдан, но застройщик уже подыскивает арендатора на коммерческие площади на первом этаже
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Также в проекте активно идут продажи квартир в обеих очередях. На фото: недострой «Царицыно-2»
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На сегодняшний день квартиры в проекте «Царицыно-2», строительство которого заморожено уже больше года, стоят от 3,8 млн руб. за студию в 33,6 кв. м до 11,4 млн руб. за четырехкомнатную квартиру в 120,9 кв. м, указано на портале недвижимости «Новострой-М». На фото: вид на корпус ЖК «Царицыно-2» из двора сданного дома ЖК «Царицыно-1»
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Официально на учете в качестве пострадавших дольщиков ЖК «Царицыно» в реестре проблемных объектов состоит 809 человек, сообщил представитель Москомстройинвеста. Хотя в «Царицыно» официально зарегистрировано 3892 договора долевого участия (ДДУ). На фото: участники всероссийского митинга обманутых дольщиков в «Сокольниках» 25 июля
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В свою очередь советник по коммуникациям зерновой компании «Настюша» Арсений Меситов заявил «РИА Недвижимость», что в проекте 6000 дольщиков. На фото: дольщики ЖК «Царицино» в «Сокольниках», 25 июля
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