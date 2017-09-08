Как выглядит площадь Белорусского вокзала после реконструкции

Движение трамвая по ней запускают 9 сентября
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