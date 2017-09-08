Как выглядит площадь Белорусского вокзала после реконструкции
Движение трамвая по ней запускают 9 сентября
Движение автомобилей на площади у Белорусского вокзала открылось после реконструкции
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Сумма контракта на строительные работы составила 925 млн руб., говорится в документах госзакупки
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По контракту подрядчик должен был перенести под землю воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 м, высадить на площади кустарники и деревья (76 лип «паллида» и 11 яблонь «ред сентинель») и вернуть памятник писателю Максиму Горькому. Деревья на площади к 8 сентября пока не высадили
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Главное нововведение – трамвайная линия от Лесной улицы до Белорусского вокзала. Запуск трамвая назначен на 9 сентября
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Кабельные линии убрали под землю
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Число парковок после благоустройства уменьшилось почти втрое, зато остановок общественного транспорта будет много
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«До начала работ на площади Тверская Застава было 290 парковочных мест, а после благоустройства их станет 101», – говорил в июле «Ведомостям» представитель департамента капремонта Москвы. Правда, появятся и два кармана для туристических автобусов, а также пять дополнительных остановок для общественного транспорта, отметил он
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Лесная улица накануне запуска продленного маршрута трамвая, 8 сентября
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На улице, примыкающей к площади, еще есть незаконченные участки
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Здесь будут ходить трамваи сразу двух маршрутов - № 7 и № 9. Наземный транспорт свяжет сразу четыре московских вокзала: Белорусский, Казанский, Ленинградский и Ярославский. От Белорусского вокзала до спорткомплекса «Олимпийский» на новом трамвае можно будет добраться за 23 минуты, говорится на едином транспортном портале Москвы
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До начала запуска трамвая остались сутки, но работы по благоустройству на Лесной улице продолжаются
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Разметка на дороге пока не сделана
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К существующим 10 наземным переходам на площади добавили еще 12
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В конце июля на площадь вернули памятник писателю Максиму Горькому – работу скульптора Веры Мухиной
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Реконструкция Тверской Заставы проводилась по программе «Моя улица». Сумма госконтрактов на выполнение проектов благоустройства улиц и домов по адресу площадь Тверская Застава составила 40 млн и 69 млн руб.
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Победителем электронного аукциона «на выполнение строительно-монтажных работ по возвращению трамвайных путей и благоустройству площади Тверская Застава» стала компания «Радор М». Ранее эта компания уже выполняла заказы города на благоустройство участка на Тверской улице
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