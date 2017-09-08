Как выглядит площадь Белорусского вокзала после реконструкции

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

«До начала работ на площади Тверская Застава было 290 парковочных мест, а после благоустройства их станет 101», – говорил в июле «Ведомостям» представитель департамента капремонта Москвы. Правда, появятся и два кармана для туристических автобусов, а также пять дополнительных остановок для общественного транспорта, отметил он

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