Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Сергей Бобылев/ТАСС

Решение о реставрации Новодевичьего монастыря было принято в 2012 г. Крупнейшие закупки для нужд реставрации от Министерства культуры – на сотни миллионов рублей – были сделаны в 2015 г., следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Монастырь был основан в 1524 г. и по сей день является действующим. Комплекс исторических зданий признан особо ценным объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 г. архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря был включен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества

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