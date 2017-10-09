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Какие памятники архитектуры замешаны в «деле реставраторов»

Дворцы и усадьбы, из-за которых бывший замминистра культуры Пирумов признан виновным в хищении не менее 100 млн рублей
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