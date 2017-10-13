Под арками Керченского моста открыто судоходство
Керченский мост станет самым протяженным в России
Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое 11 октября ограничили на трое суток из-за установки автодорожной арки Керченского моста на опоры в фарватере, открыто раньше срока, сообщила пресс-служба проекта «Крымский мост» 13 сентября
1/8
Судам разрешен проход с 12.00 мск. Арки – самые большие элементы моста – обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 м и высотой 35 м от уровня воды
2/8
Морская операция по установке второй арки Керченского моста на фарватерные опоры шла три дня. Арку от технологической площадки на востоке Крыма доставили на фарватер 11 октября
3/8
Конструкцию начали поднимать 12 октября около 14.15 мск
4/8
Арку массой 5000 т поднимали при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8000 т
5/8
Судоходство в Керчь-Еникальском канале было перекрыто
6/8
Поэтапный процесс подъема второй арки занял около пяти часов
7/8
19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов – в декабре 2019 г. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд руб. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга
8/8
Самые популярные галереи