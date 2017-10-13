Под арками Керченского моста открыто судоходство

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19-километровый Керченский мост станет самым длинным в России и соединит полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 г., поездов – в декабре 2019 г. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд руб. Генподрядчиком строительства является компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга

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