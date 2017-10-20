В номере из «Уотергейта» теперь можно пожить
Как выглядит Watergate Hotel 214, открывшийся к 45-летию уотергейтского скандала
С 20 октября в отеле Watergate можно снять скандально известный номер 214, в котором 45 лет назад разворачивались события уотергейтского скандала
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В отеле Watergate в 1972 г. находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. За четыре месяца до президентских выборов в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов
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Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Ричард Никсон, переизбранный тогда на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записей разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако уотергейтский скандал привел к досрочному уходу Никсона в отставку
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За особенную обстановку номера отвечали дизайнер Лин Паоло и Рейкл Коэн, совладелец отеля. На стену комнаты вывесили страницы газет тех лет, освещавших скандал
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В номере есть предметы интерьера 70-х годов
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Пишущая машинка, магнитофон, звукозаписывающее устройство и бинокль также 70-х годов
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Отель Watergate с фондом 336 номеров расположен в центре Вашингтона на берегу реки Потомак. В 2010 г. его за $45 млн приобрела европейская инвестиционная фирма Euro Capital Partners. Инвестиции в реновацию составили еще $200 млн и летом 2016 г. обновленный отель открыл свои двери
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Номер 214 обойдется постояльцам от $800 за ночь, сообщили в управляющей компании. Примерно столько же стоит люкс «Джуниор» в московском отеле Lotte
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