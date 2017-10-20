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В номере из «Уотергейта» теперь можно пожить

Как выглядит Watergate Hotel 214, открывшийся к 45-летию уотергейтского скандала
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