В номере из «Уотергейта» теперь можно пожить

David Preta

Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Ричард Никсон, переизбранный тогда на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записей разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако уотергейтский скандал привел к досрочному уходу Никсона в отставку

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