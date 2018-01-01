Как выглядит новая станция метро «Ховрино»
Это четвертая станция метрополитена Москвы, открытая в 2017 году
31 декабря столичный градоначальник Сергей Собянин открыл для пассажиров новую станцию метро «Ховрино» на севере Москвы
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Новая станция следует после «Речного вокзала», она стала конечной для Замоскворецкой линии метро
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Запуск движения поездов до станции «Ховрино» позволит снизить загрузку станции метро «Речной вокзал», уменьшит заторы на Ленинградском проспекте, на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах, считают в мэрии
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Сократилось расстояние от аэропорта «Шереметьево» до ближайшей станции метро. В целом после открытия новой станции более 80% жителей района Ховрино будут проживать в пешей доступности от метро, заявил заммэра Москвы Марат Хуснуллин
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В первое время станцией «Ховрино» будут пользоваться не менее 130 000 человек в сутки (16 100 человек в час пик). Через пять лет загрузка вырастет до 150 000 человек (17 400 человек в час пик), ожидают власти Москвы
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На перегоне от «Речного вокзала» до «Ховрино» сейчас строится еще одна станция – «Беломорская». Ее готовность мэрия оценивает в 50%, сдать объект в эксплуатацию собираются в конце 2018 г.
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«Ховрино» - это четвертая станция метро, открытая в 2017 г.
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В 2017 г. помимо «Ховрино» были введены в эксплуатацию «Ломоносовский проспект», «Минская», «Раменки»
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С 2011 г. по декабрь 2017 г. всего было введено в эксплуатацию 49,9 км линий метро, 30 новых станций, шесть электродепо
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Строительство метро – одна из масштабных программ команды Собянина. Протяженность московского метро планируется увеличить в 1,5 раза. К 2022 г. количество станций должно увеличиться до 272, что обеспечит шаговую доступность метро для 93% москвичей
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