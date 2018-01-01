Как выглядит новая станция метро «Ховрино»

Антон Кардашов / АГН «Москва»

В первое время станцией «Ховрино» будут пользоваться не менее 130 000 человек в сутки (16 100 человек в час пик). Через пять лет загрузка вырастет до 150 000 человек (17 400 человек в час пик), ожидают власти Москвы

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