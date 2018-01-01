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Как выглядит новая станция метро «Ховрино»

Это четвертая станция метрополитена Москвы, открытая в 2017 году
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