Как изменился Киевский вокзал за 100 лет

pastvu.com; Андрей Гордеев / Ведомости

Первое здание тогда еще Брянского вокзала было построено в 1899 г. Москвичи тут же стали над ним потешаться, потому что оно представляло собой деревянное одноэтажное сооружение длиной почти 100 м. Название «Брянский» вокзал сохранил до 1934 г. В честь столетия Бородинской битвы в 1912 году было решено построить новый вокзал

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