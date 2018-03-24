Недвижимость / Архитектура и дизайн

Как взорвали знаменитую телебашню в Екатеринбурге

На ее месте планируется построить многофункциональную ледовую арену
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