Как взорвали знаменитую телебашню в Екатеринбурге
На ее месте планируется построить многофункциональную ледовую арену
В центре Екатеринбурга снесли недостроенную телебашню, высота которой составляла почти 220 м. Она была самым высоким сооружением города
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Сначала прозвучала громкая сирена, затем раздался взрыв - и башня завалилась на бок, подняв огромное облако пыли
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Как рассказали «Интерфаксу» в подрядной компании «Р.В.С.», которая проводила работы по сносу, башня была демонтирована методом направленного разрушения в два этапа: сначала была взорвана нижняя часть, затем упала верхняя
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На месте башни планируется построить многофункциональную ледовую арену
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Строительство телебашни началось еще в 1983 г. Ее высота должна была составить 361 м. Строительство активно велось до 1991 г., но потом было заморожено из-за проблем с финансированием
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