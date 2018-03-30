Как выглядит «отель будущего» за Полярным кругом
В Норвегии строят первую в мире гостиницу на солнечных батареях
Первый в мире отель на солнечных батареях будет построен за Полярным кругом на севере Норвегии. Отель Svart откроют в 2021 г., здание строится у подножия ледника Свартисен. На крыше отеля разместят солнечные панели для выработки электроэнергии. Кроме того, для отопления отеля будет использована геотермальная энергия. Согласно проекту, отель будет потреблять на 85% энергии меньше по сравнению с современными гостиницами
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Самые популярные галереи