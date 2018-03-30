Как выглядит «отель будущего» за Полярным кругом

Svart

Первый в мире отель на солнечных батареях будет построен за Полярным кругом на севере Норвегии. Отель Svart откроют в 2021 г., здание строится у подножия ледника Свартисен. На крыше отеля разместят солнечные панели для выработки электроэнергии. Кроме того, для отопления отеля будет использована геотермальная энергия. Согласно проекту, отель будет потреблять на 85% энергии меньше по сравнению с современными гостиницами

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