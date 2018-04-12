Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ
Лунный грунт, спутник «Глонасс» и макеты космических аппаратов
12 апреля, в День космонавтики, открылся реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ. «Космос» был построен в 1939 г., но современный вид обрел после реконструкции в 1954 г. Ремонтные работы в «Космосе» начались весной 2016 г. В павильоне представлены более 100 экспонатов предприятий ОПК, около 2000 архивных документов и около 50 экспонатов, которые были созданы специально для нового центра. Экспозицию осмотрели президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
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Макет геостационарного космического аппарата «Луч-5А» в подкупольном пространстве павильона «Космос» в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Эти новые спутники-ретрансляторы позволяют обеспечивать связь с космическими аппаратами вне зон видимости с территории России
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Макет советской и российской космической станции «Мир» с научным модулем «Квант». Оригинал существовал на орбите с 1986 по 2001 г.
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Лунный грунт (реголит), доставленный на Землю автоматической станцией «Луна-20» в 1972 г.
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Макет автоматической орбитальной станции «Алмаз». В автоматическом варианте эта военная станция запускалась единственный раз в 1987 г. («Космос-1870»). Были получены высококачественные радиолокационные снимки Земли
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Макет самоходного космического аппарата «Луноход-1»
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Макет хвостовой части орбитального самолета многоцелевой авиационно-космической системы (МАКС). Первой «ступенью» этого нереализованного проекта должен был стать тяжелый носитель Ан-225 «Мрия»
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Спутник «Глонасс»
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Спускаемая капсула корабля «Восток-1»
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Макет многоразового космического корабля «Спираль». Технический задел этого незавершенного проекта был использован при создании многоразового космического корабля «Буран»
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Космический рацион
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