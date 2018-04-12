Недвижимость / Архитектура и дизайн

Что показывают в отреставрированном павильоне «Космос» на ВДНХ

Лунный грунт, спутник «Глонасс» и макеты космических аппаратов
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