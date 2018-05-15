Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости

Alex Brandon / AP

Старейший и самый длинный мост через озеро

Мост-дамба через озеро Пончартрейн (автомобильный мост)

Страна: США

Длина: 38,4 км

Открытие: август 1956, май 1969

Стоимость: $76 млн

Считается одним из старейших мостов в мире – идея его постройки возникла ещё в XIX веке, но строительство началось в 1948 г. и завершено в 1956 г. До строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао считался самым длинным мостом над водой в мире. Соединяет между собой города Мандевилл и Метайри в штате Луизиана. Сооружение состоит из двух параллельных мостов, первый из которых был открыт в 1956 г., второй – в 1969 г. Проезд по мосту платный, с 1956 г. его цена составляет $2. Ежегодный трафик увеличился с 50 000 машин в 1956 г. до 12 млн на сегодняшний день

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