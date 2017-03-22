В деле о хищениях через ФГУП ФСО может появиться вторая президентская резиденция – «Коммерсантъ»

В деле задержанного руководителя ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова, который подозревается в хищении бюджетных денег при строительстве объектов в резиденции президента в Ново-Огареве, может появиться еще одни правительственный объект. Как сообщают источники «Коммерсанта», нарушения также были выявлены и при исполнении «Атэксом» госконтракта на строительство и реконструкцию в 2012-2014 гг. резиденции президента «Русь» в государственном комплексе «Завидово». Газета пишет, что ФСО взыскала с «Атэкса» неустойку в 2,1 млн руб. по этому контракту и оценила в иске объем невыполненных работ в 138,6 млн руб.

Ранее финансовые претензии к ФГУПу предъявлялись и в связи со строительством здания Академии ФСО в Орле, добавляет издание. Сумма контракта составила 46,5 млн руб., академия должна была быть сдана к концу декабря 2011 г., ФСО обвинила «Атэкс» в нарушении сроков сдачи на 750 дней. Во взыскании 9,6 млн руб. неустойки суд службе отказал, не увидев доказательств нарушения.

21 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании шести подозреваемых по делу о мошенничестве в особо крупном размере и об обысках в Москве и Петербурге. Среди задержанных назывались руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и гендиректор ООО «Стройфасад» Станислав Кюнер, которых доставили на допрос в центральное здание Следственного комитета России (СКР) в Техническом переулке в Москве. Они подозреваются в хищении бюджетных средств при строительстве и реконструкции дома приемов в 2012-2015 гг. в резиденции президента в Ново-Огареве (объект № 53). В СКР комментировать ситуацию не стали, связаться с адвокатами подозреваемых и ФСО «Коммерсанту» не удалось.

По версии следствия, «Атэкс» должен был сдать объект № 53 в ноябре 2014 г., затем подрядчик и субподрядчики не уложились даже в перенесенные сроки - 31 марта 2015 г. Следствие выяснило, что часть из выделенных на работы средств (речь, по предварительным данным, идет о нескольких десятках миллионов) была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована фигурантами дела по своему усмотрению. ФСО через Арбитражный суд Москвы за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту взыскала в виде неустойки с ФГУП «Атэкс» 77 млн руб.