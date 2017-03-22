ГБУ «Жилищник» претендуют на миллиардные контракты по капремонту домов в Москве – РБК

Государственные бюджетные учреждения «Жилищник» допущены в пул подрядчиков для капитального ремонта жилья в Москве, сообщает РБК. Это порталу подтвердили в пресс-службе Фонда капитального ремонта. Пул было решено расширить зимой, на заседании правительства Москвы, в связи с нехваткой подрядчиков. «В числе подрядных организаций назывались и ГБУ «Жилищник», которые знают состояние многоквартирных домов. Логично, если они будут ремонтировать дома, текущим содержанием которых занимаются», — сказал представитель фонда.

В январе 2017 г. заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что из-за «нерадивости отдельных подрядных организаций» договоры на капремонт были расторгнуты, а работы перенесены, и власти «попросили» ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги» «сформировать бригады и принять участие в торгах».

За 2015–2017 гг. планировалось провести капитальный ремонт в 5626 домах, Фонд капремонта оценивал стоимость всех работ в 81,9 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на данные с сайта фонда. Для участия в капремонте организация должна быть включена в реестр квалифицированных подрядных организаций. В действующей редакции реестра Москвы указано 742 организации, из них 124 — это ГБУ «Жилищник», которые разделены по районам города, и еще 12 — ГБУ «Автомобильные дороги». Все они внесены в реестр 5 декабря 2016 г., отмечает РБК.