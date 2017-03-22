Собянин объяснил остроту проблемы ветхих пятиэтажек в Москве

Для Москвы ветхие пятиэтажки - проблема номер один, заявил в Совете Федерации мэр города Сергей Собянин. Его цитирует агентство «Москва».

«Почему мы так активно занимаемся проблемой тех же пятиэтажек хрущевского периода домостроения? В Москве это строительство началось раньше, чем в других регионах. По сути, на Москве был отработан эксперимент строительства индустриального жилья. Эти эксперименты далеко не всегда были качественные. Некоторые бетонные блоки собирались просто из строительного мусора, поэтому для Москвы это проблема номер один», - объяснил он.

Москва собирается снести 25 млн кв. м устаревшего жилья, переселив 1,6 млн человек в современные дома, – о готовящейся программе сноса хрущевок мэр Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Для реализации этого проекта потребовались поправки в законодательство. Предлагается ограничить права жителей пятиэтажек и кардинально изменить градостроительное регулирование в Москве. Законопроект, регулирующий вопросы сноса «ветхих» пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, уже внесен в Думу.