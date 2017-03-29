Почти 800 москвичей хотят получить «дальневосточный гектар»

C 1 февраля 2017 г. 784 москвича обратились в центры госуслуг с заявлениями о предоставлении «дальневосточного гектара», говорится на сайте Управления Росреестра по Москве.

Напомним, что с 1 февраля в 2017 г. все граждане России (а не только жители Дальнего Востока) получили право подать заявление на получение бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Вчера на совещании в Хабаровске министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что с начала реализации проекта о выдаче «дальневосточного гектара» подали более 77 500 заявок, землю получили уже 8500 заявителей, передает «РИА Новости». По данным министерства, 35 000 заявок поступило с 1 февраля текущего года.

По словам министра, лидером по выдаче участков является Хабаровский край, здесь предоставлено в пользование 2250 участков, на втором месте Сахалинская область – 1880 участков, на третьем Приморский край – 1400 участков.