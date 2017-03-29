В новой Москве снесут 250 домов по программе реновации жилья

Расселение жителей аварийных домов, в том числе и хрущевских пятиэтажек в Троицком и Новомосковском административных округах столицы по программе реновации планируют начать в 2017 г. В программу реновации жилья может быть включено более 250 жилых домов, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

«Здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении. Переселение жителей из аварийных домов в квартиры, полученные городом по инвестконтрактам, начнется в 2017 г. Реновация в прямом смысле слова, когда начнут строить новые дома взамен аварийных, начнется в 2018 г.», - заявил Жидкин.

Он также добавил, что сейчас завершается формирование списка домов для расселения. Значительные объемы такого жилья расположены в поселениях Рязановское, Марушкинское и Знаменское, передает «Интерфакс».

Под программу реновации попадают дома разной этажности: хрущевки, а также пятиэтажные кирпичные дома, построенные в 1960-70-х гг., одноэтажные и двухэтажные дома-бараки.

Он отметил, что стартовые площадки для строительства нового жилья по программе реновации есть около Троицка, в Щербинке, а также в поселке Мосрентген.

В Москве запланирована к реализации масштабная программа реновации жилого фонда, которая может затронуть около 800 пятиэтажных домов. Список домов будет составлен осенью 2017 г.