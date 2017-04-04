Треть построенных в Подмосковье коттеджей не будет продана

Самую большую долю неликвида в предложении на рынке загородной недвижимости Подмосковья составляют участки без подряда (УБП). До 50% выставленных на продажу земельных наделов так и не будет реализовано, считают эксперты компании «ИНКОМ-недвижимость».

Причины здесь кроются в несоответствии лотов запросам покупателей. Так, для них главными критериями выбора являются цена и готовность коммуникаций. При этом последний фактор в условиях кризиса набирает все больший вес: если девелопер не проводит в поселке электричество, газ и т.д., шансы на реализацию проекта невелики даже при предоставлении существенных скидок.

«Сейчас появилось много поселков с УБП, которые девелоперы фактически и не стремятся полностью реализовывать. Это проекты, создаваемые с целью продать хотя бы несколько участков и получить таким образом средства на дальнейшее выживание. Сами по себе они особой ценности не имеют», - комментирует руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

В проектах с застройкой в список требований потребителей (наряду с коммуникациями и ценами) добавляются строительная готовность самих домов, развитость инфраструктуры, степень заселенности поселка и площадь домовладений. Здесь уровень неликвида меньше, но все равно достаточно высок. Около 20% представленных на рынке таунхаусов и до 30% коттеджей относятся к неликвиду, считают эксперты «ИНКОМ-Недвижимость»Причина – огромные (свыше 300-400 кв. м) площади. С малоэтажным жильем (МЖД) ситуация более благоприятная: неликвидных квартир в «малоэтажках» насчитывается не более 5%.

«Покупатели коттеджей и таунхаусов эконом- и комфорт-классов предпочитают объекты метражом 100-150 кв. м, в сегменте “бизнес” – до 250 кв. м. Большие площади обходятся дороже не только при покупке: их надо ремонтировать, обставлять, обслуживать, оплачивать коммунальные услуги. Аналогично с площадями придомовых участков: все, что свыше 20 соток при покупке коттеджа или 4 соток в случае приобретения таунхауса, представляется клиентам излишним», - говорит директор департамента загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимость» Андрей Кройтор.