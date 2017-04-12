Руководитель АИЖК заявил о провале «Жилья для российской семьи» – RNS

Руководитель Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник на Общественном совете при Минстрое заявил, что программа «Жилье для российской семьи» не сработала, передало RNS. По словам Плутника, АИЖК рассмотрит иные механизмы вместо этой программы.

«Программа "Жилье для российской семьи" ... не сработала, если мы назовем вещи своими именами... Она была лишена всяческого финансирования. В силу разных причин, тех участков, которые туда попали. Действительно, нам необходимо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, для того чтобы оказывать реальную поддержку строителям и реальную поддержку гражданам», - сказал Плутник.

«Жилье для российской семьи» (2014-2017 гг.) - это программа строительства жилья эконом-класса и предоставления более доступных кредитов на такое жилье. Цена жилья по программе - не более 80% от средней рыночной цены в регионе и не более 35 000 руб. за 1 кв. м. Целевой объем строительства – 25 млн. кв. м жилья экономического класса.