Многие работы на «Зенит-арене» потребуют переделки – ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу допустило вероятность заключения новых госконтрактов по «Зенит-арене», так как многие выполненные работы потребуют переделки.

«Ситуация со стадионом будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты», – сообщил замруководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев.

Кроме того, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по «Зенит-арене», отметил Яковлев. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн руб. был организован в форме закупки у единственного поставщика. «На организаторов был наложен штраф в 50 000 руб. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону», – добавил он.