Четверть элитных квартир в Москве покупают жители регионов

Около четверти покупателей высокобюджетный недвижимости в Москве являются выходцами из регионов, заявил управляющий партнер Savills Россия Дмитрий Халин, передает «Интерфакс».

«Около четверти покупателей высокобюджетный недвижимости в Москве — регионалы. Если в 1990 гг. все помнят нефтяников, которые приезжали к нам с мешками денег, то сейчас региональная элита делает всё то же самое», — сказал он.

По оценке генерального директора агентства Tweed Ирины Могилатовой, в текущих экономических условиях состоятельных москвичей больше не становится, наоборот, деньги идут из провинции в Москву.

«Региональные покупатели пользуются кризисными ценами, и в этих условиях предпочитают не снимать, а покупать», — сказала Могилатова (цитата по «Интерфаксу»).

В I квартале было заключено почти 120 сделок на рынке первичной элитной жилой недвижимости в ЦАО Москвы (данные Savills). В общей сложности за три месяца покупатели потратили на элитные новостройки в ЦАО $173,6 млн. Средний бюджет квартиры - $1,4 млн.