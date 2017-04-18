Минтранс рассчитывает открыть движение по части ЦКАД до конца года

Минтранс России рассчитывает уже осенью 2017 г. открыть движение по первым участкам Центральной кольцевой автодороги в Московской области (ЦКАД), сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов во вторник.

«Первые объекты будут введены в эксплуатацию, по крайней мере, открыто рабочее движение уже в этом году. В этом году мы начнем поэтапно сдавать участки дорог, которые уже начнут работать в створе кольца. Это произойдет по завершении строительного сезона осенью этого года», - сказал министр. Соколов считает, «что, по крайней мере, в 2019 г. по четвертому участку мы можем уложиться и при начале работ в этом (2017) году ввести в полном объеме кольцо протяженностью 334 км».

Сегодня Счетная палата сообщила, что средства фонда национального благосостояния (ФНБ) при реализации проекта ЦКАД использовались неэффективно. Так, по состоянию на 30 ноября 2016 г. было принято только 2,1% от объема работ по первому пусковому комплексу ЦКАД. По пятому пусковому комплексу было принято 6,8% от объема работ.

Реализация проекта ЦКАД оценивалась в 300 млрд руб., из которых 150 млрд - средства из ФНБ. Дорога разбита на пять участков, четыре из которых, представляющие замкнутое кольцо, изначально должны были быть введены в эксплуатацию в 2018 г. Однако конкурсы по III и IV участкам ЦКАД затянулись. Только в начале марта 2017 г. «Автодор» подписал соглашение по строительству третьего участка ЦКАД с ОАО «ДСК "Автобан"», соглашение по четвертому участку также могут заключить с этой компанией из-за выхода из проекта первоначального претендента на проект - УК «Лидер».