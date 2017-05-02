3,7 млрд рублей от платных парковок направлено на благоустройство районов Москвы

В этом году районам Москвы перечислили порядка 3,7 млрд руб., полученных от платных парковок. На эти деньги местные власти смогут провести работы по благоустройству территорий, говорится на сайте мэрии Москвы.

При этом деньги московским районам выданы авансом. «Средства поступили в управы авансом в начале года, чтобы местные власти совместно с муниципальными депутатами могли заранее разработать проекты благоустройства и приступить к работам. Эти деньги – прогнозируемые средства от платных парковок, которые поступят в бюджет в 2017 г.», – пояснил руководитель департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, слова которого приводятся на сайте мэрии.

Плату за парковку ввели в ноябре 2013 г.