Число запросов от россиян на покупку недвижимости в Лондоне выросло на треть – эксперт

За первые четыре месяца 2017 г. число запросов от россиян на покупку недвижимости в Лондоне выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank.

В основном покупатели лондонской недвижимости присматривают квартиру для себя, семьи или детей в бюджете 1,5–5 млн фунтов стерлингов – такие запросы доминируют и составляют 60% от общего их числа. Россияне предпочитают приобретать жилье в центральных районах Лондона – Челси, Вестминстер, Кенсингтон, Мейфейр. Также популярны статусные районы Ричмонд и Хэмпстед, где изредка появляются интересные проекты в сегменте новостроек. В основном объекты представляют собой элитные малоквартирные дома, расположенные возле парков и зеленых зон. Небольшое число клиентов (10% от общего числа) рассматривают покупку жилья в ценовом диапазоне от 5 млн фунтов.

Вторым по популярности запросом (30% от общего числа) являются инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость британской столицы. В основном потенциальных клиентов интересуют апартаменты, помещения в стрит-ритейле на центральных улицах города и готовый бизнес.

На активность покупателей повлияли низкий курс фунта стерлинга, который за год снизился примерно на 24% по отношению к рублю, а также сговорчивость многих британских девелоперов. Некоторые застройщики официально готовы снижать цены на 15–20% от стартовой стоимости, и их объекты сейчас очень востребованы.

Застройщики охотно предоставляют скидки на квартиры стоимостью от 5 млн фунтов или пентхаусы в бюджете от 10 млн фунтов. Как правило, это последние квартиры в доме, которые застройщику нужно срочно продать, чтобы инвестировать в другие проекты.

«Практически все наши покупатели в 2017 г. очень активно торгуются, пытаясь получить самые выгодные условия сделки, иногда им для принятия решения требуется больше времени, чем раньше, чтобы оценить ситуацию и выбрать для себя самое подходящее предложение по соотношению цена/качество», – говорит директор по зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева.