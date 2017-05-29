Хуснуллин: Рентабельность строительства в Москве в среднем около 10%

Средняя рентабельность строительных проектов в Москве для подрядчиков составляет около 10%, заявил «Интерфаксу» заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня подрядчики, которые работают в городе, заходят в проект с рентабельностью до 10%», – заявил Хуснуллин.

Он рассказал, что снижение стоимости строительства объекта за счет экспертизы в среднем составляет 17%, еще примерно на 5% цена снижается на торгах или конкурсах.

«Таким образом, стройка у нас становится на 21–22% дешевле первоначально заявленной цены», – сказал заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что только за прошлый год Москва сэкономила на экспертизе строительных проектов более 93 млрд руб. Всего же с 2011 по 2016 г. в результате экспертизы строительных проектов было сэкономлено более 512 млрд руб., что составляет 16,9% от их первоначальной стоимости.

В свою очередь председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что за первые четыре месяца текущего года по результатам экспертизы проектной документации общее снижение сметной стоимости строительства объектов, финансируемых из бюджета столицы, составило 24 млрд руб.