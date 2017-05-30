Суд не стал арестовать квартиры Тельмана Исмаилова на Кутузовском проспекте

Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из опубликованных определений суда, передает «РИА Новости».

Арестовать недвижимость общей площадью 292 кв. м в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун. Суд отклонил ходатайства как необоснованные. По мнению суда, Кубелун не представил надлежащих доказательств, подтверждающих, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю.

«Кроме того, суд отмечает, что удовлетворение заявления о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на объект недвижимости… предполагает и удовлетворение находящегося в производстве суда заявления о признании сделки по дарению указанного объекта недвижимости недействительной, что не допустимо», — отмечается в определениях суда. Кому и когда были подарены квартиры, в материалах суда не уточняется.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ.

Из материалов дела следует, что к Исмаилову были поданы требования на общую сумму более 150 млрд руб.