AFI Development получила чистую прибыль в I квартале против убытка годом ранее

AFI Development по итогам I квартала 2017 г. получила чистую прибыль в $1 млн против убытка в $31,9 млн за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка девелопера выросла на 74% до $47,5 млн.

В частности, выручка от сдачи недвижимости в аренду, включая выручку от эксплуатации гостиниц, выросла на 27% до $25,5 млн, в том числе выручка ТРЦ «Афимолл сити» выросла на 22% до $19,5 млн. Выручка от продажи жилой недвижимости составила $21,9 млн.

Валовая стоимость портфеля профильных активов увеличилась до $1,48 млрд с $1,44 млрд на конец 2016 г. благодаря приобретению 50% долей в отеле «Плаза спа Кисловодск». На конец марта денежные средства компании в наличных и ценных бумагах выросли на 77% до $29,6 млн.

Выручка ТРЦ «Афимолл сити» выросла на 22% ($16 млн в I квартале 2016 г.) и составила $19,5 млн.

Компания AFI Development основана в 2001 г. и является дочерней структурой международного холдинга Africa Israel Investments Ltd. Компания работает на рынке недвижимости Москвы и Московской области.