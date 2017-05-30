На «Зенит-арене» уложили новый газон

На стадионе «Санкт-Петербург» (бывший «Крестовский» и бывший «Зенит-арена») 30 мая завершилась укладка нового газона, сообщает «Фонтанка.ру». Снимки нового поля уже появились в соцсетях. По информации издания, на стадионе во вторник началось совещание с участием заместителя министра спорта Павла Новикова и вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Качество газона нового стадиона стало вызывать вопросы в мае. Из-за состояния травы там удалось провести только два тестовых матча из трех запланированных. Так, 14 мая предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что «состояние поля желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории». 22 мая «Фонтанка» сообщила, что на арене начали менять газон. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов говорил, что новый газон на стадионе будет полностью постелен 28 мая, затем он будет прошит и 2–3 июня передан оргкомитету чемпионата мира 2018 г. Источник в городском комитете по строительству говорил «Фонтанке», что новый газон стоил «точно выше 21 млн руб.». Газон поставила компания Queens Grass International, которая базируется в Гатчине. Установку финансировали футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон.