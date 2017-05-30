Инвесторы в столичный стрит-ритейл делают ставку на продуктовые сети

За год (с весны 2016 по весну 2017 г.) число запросов от инвесторов на покупку арендного бизнеса с продуктовым арендатором в сегменте стрит-ритейла выросло на 25–30%. В настоящее время каждый четвертый запрос от инвесторов – на «продуктовых» арендаторов, говорится в сообщении компании Knight Frank.

В компании отмечают, что рост спроса на продукторвых операторов объясняется тем, что инвесторы считают эту категорию арендаторов наиболее надежными, приносящими стабильную доходность (до 2012 г. наиболее надежными считались банки).

В помещениях стрит-ритейла в центре Москвы доходность такого бизнеса с продуктовым арендатором составляет около 9–10%. В спальных районах – около 10–12%.

В настоящее время рынок стрит-ритейла обладает дефицитом качественных площадей под супермаркеты, поэтому каждая из продуктовых сетей разработала компактные форматы, которые позволяют брать в аренду площади разного метража. Магазины формата «у дома» занимают 150–300 кв. м. Стандартному супермаркету нужны площади по 300–500 кв. м. Полноценный супермаркет занимает 500–800 кв. м. Средний срок договора – 5 лет. Cтоимость приобретения подобных объектов с заключенным договором аренды начинается от 100 млн руб.

К продуктовым сетям, которые активно расширяются и находятся в постоянном поиске помещений, относятся: «Перекресток», «Перекресток-экспресс», «Азбука вкуса», «Дикси», «Пятерочка», «Магнит», «Магнолия».

«Раньше инвесторы редко уделяли внимание тому, какой бизнес находится на площадях, которые они собираются купить. Сейчас стали часто требовать наличие именно продуктовых ритейлеров», – комментирует Виктория Камлюк, директор направления стрит-ритейла компании Knight Frank. При этом она отмечает, что несетевые, непрофессиональные операторы не являются целью инвестиций.