Счетная палата: Минстрой не подтвердил достоверность расходов на 4,5 млрд рублей

Счетная палата России сочла недостоверной отчетность Минстроя за 2016 г. по расходам на 4,5 млрд руб. в 2016 г. Об этом говорится в сообщении на сайте контрольного ведомства.

«Достоверность бюджетной отчетности Минстроя за 2016 г. по итогам проверки не подтверждена в части вложений: в объекты незавершенного строительства, не включенные в ФАИП, в сумме 3,7 миллиарда рублей и объекты незавершенного строительства в Чеченской республике, строительство которых осуществлялось в 1995-1996 годах, в сумме 801,9 миллиона рублей», — говорится в материалах. Таким образом, Счетная палата усомнилась в достоверности отчетности по расходам Минстроя в общей сложности на 4,5 млрд руб.

Кроме того, аудиторы обнаружили нарушения при проведении Минстроем госзакупок. Так, ведомство не полностью израсходовало субсидии, из чего был сделан вывод о завышении стоимости товаров и услуг.

По состоянию на 1 января 2016 года Счетная палата установила неиспользованные ФАУ «ФЦЦС» (федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» - прим. Vedomosti.ru) остатки субсидии на выполнение госзадания в 2015 г. в размере 691,7 млн руб. или 120% потребности в субсидии на выполнение государственного задания на 2016 г. На 1 января 2017 г. остаток субсидии на выполнение госзадания составил 482,7 млн руб., отмечается в сообщении.

«С учетом перевыполнения показателей, установленных госзаданиями в 2015-2016 годах, наличие значительных остатков неиспользованных субсидий свидетельствует о завышении учреждением нормативных затрат на единицу услуги и потребности при формировании обоснований на получение субсидий», — говорится в материалах.

«Анализ эффективности использования федеральной собственности показал, что по состоянию на 1 января 2017 г. не осуществлена государственная регистрация прав собственности Российской Федерации на 10 объектов недвижимого имущества площадью 22 470,5 кв. м, переданных по различным основаниям Минстрою России и подведомственным ему учреждениям», - указывается в сообщении.

Минстрой пока не ответил на запрос Vedomosti.ru

Напомним, что в прошлом году Счетная палата также нашла нарушения в деятельности Минстроя при исполнении федерального бюджета. Тогда аудиторы усомнились в достоверности расходов на общую сумму 3,1 млрд руб. По итогам проверки Минстрой заявил, что усилил контроль за финансовой дисциплиной и деятельностью подведомственных организаций, в том числе в рамках госзадания.