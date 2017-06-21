Объемы выдачи ипотеки в мае стали рекордными – АИЖК

Объем выдачи ипотечных кредитов в мае 2017 г. на 35% превысил показатели мая 2016 г., говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

По предварительной оценке агентства, всего в мае было выдано ипотеки более чем на 140 млрд руб. «Результаты мая являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России», - говорится в сообщении АИЖК. Агентство напоминает, что до сих пор рекордным в ипотечном кредитовании считается 2014 г., когда было выдано 1,8 трлн руб., но в мае тогда было выдано кредитов на 135 млрд руб. Это на 4% ниже показателей этого года.

Всего за январь - май объем предоставленных ипотечных кредитов превысил 610 млрд руб.. Темпы роста в годовом исчислении составили 11%. Высокие темпы роста рынка в агентстве объясняют улучшением макроэкономических параметров и снижением ставок по ипотеке.

«Если в начале года прогноз агентства по объему выдачи в 1,8 трлн руб. на 2017 г. многим казался чересчур оптимистичным, то сейчас, когда темпы роста превысили 30%, стало понятно, что прогноз более чем реален. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%», — отметил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

В агентстве также отметили, что с начала года средневзвешенные процентные ставки по ипотеке снизились на 1,2-1,5 п. п. Ключевая ставка Банка России за это время снизилась на 0,75 п. п. В первую неделю июня многие ипотечные кредиторы снизили процентные ставки по основным продуктам на 0,2-0,75 п. п.