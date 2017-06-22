«Москва-сити» бьет рекорды по сделкам с апартаментами

Более 220 сделок с апартаментами будет заключено в ММДЦ «Москва-сити» по итогам первого полугодия. Это максимальное число сделок за всю историю этого проекта и столько же, как и совокупно во всех других районах ЦАО, подсчитали эксперты компании Savills.

Среди бессменных лидеров по числу сделок в «Москва-сити» - проект Neva Towers. На него в последние 2,5 года приходится не менее 40% всех сделок в «Сити». «Продуманная концепция, адекватное ценообразование, удобные условия оплаты сделали этот проект неоспоримым лидером продаж в данном районе», - считают риэлторы.

Однако в целом покупатели апартаментов в Центральном округе Москвы предпочитают «Сити» по нескольким причинам. Во-первых, цены в «Москва-сити» на 30% ниже, чем в ЦАО. Сегодня средняя цена рублевого предложения апартаментов в «Сити» составляет 502 000 руб. за кв. м. «Это на 30% меньше, чем в среднем по ЦАО без учета "Сити" (749 000 руб. за кв. м)», — говорится в сообщении.

Во-вторых, в отличие от Центрального округа «Сити» может вместить лишь ограниченное количество проектов. Именно поэтому апартаменты здесь в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут дорожать, и те покупатели, которые заключили сделки в конце 2016 г. – начале 2017 г. практически наверняка будут в плюсе.

По подсчетам компании Contact Real Estate, за пять месяцев с начала года на первичном рынке элитной недвижимости было совершено 204 сделки, что на 4% выше аналогичных показателей предыдущего года (196 сделок).

Между тем в целом предложение апартаментов в Москве растет существенными темпами, а цены на них плавно снижаются.

По подсчетам экспертов «БЕСТ-Новостроя», за неполные шесть месяцев с начала текущего года объем предложения на первичном рынке апартаментов вырос на 5% (почти на 450 лотов), а по общей площади – на 3% (17 000 кв. м). В итоге сегодня в Москве продается 8832 лота в 147 корпусах общей площадью 562 100 кв. м.

Рост предложения сказался на стоимости апартаментов - цена на «квадрат» такого жилья с начала года опустилась на 2,6% и составила в среднем 261 000 руб., отмечают в «БЕСТ-Новострое». При этом дешевели в основном недорогие и очень дорогие апартаменты. Так, в комфорт-классе квадрат подешевел на 3000 руб. (до 143 000 руб.), а в элитном - на 20 000 (до 711 700 руб.). В то же время в бизнес-классе, наоборот, метраж подорожал на 6000 руб. (до 249 800 руб. ).