С начала года в Москве было открыто только два торговых центра

Объем ввода торговых площадей в Москве в первом полугодии 2017 г, по предварительным данным, стал самым низким за последние 14 лет, говорится в сообщении компании Knight Frank.

С начала года в Москве было открыто два торговых центра суммарной торговой площадью 22 000 кв. м. Последний раз столь низкие результаты были в первом полугодии 2003 г., подсчитали эксперты компании.

Свободные площади в торговых центрах по итогам полугодия составляют 8,4%. Наибольший объем вакансий зафиксирован в объектах, вышедших на рынок в 2016 г.: в настоящее время здесь остается свободным каждый пятый квадратный метр.

Между тем, по оценкам потрала Domofond.ru, цены на торговые помещения в Москве с начала года выросли на 13% до 407 707 руб. за кв. м.