На Дальнем Востоке и Юге России почти не создается новых промышленных площадок

Около 40% всех промышленных площадок в России расположено и строится в Центральном федеральном округе, подсчитали эксперты сети индустриальных парков DEGA Development (данные на июнь 2017 г.).

Остальные округа по количеству индустриальных площадей следуют за центром с большим отрывом. Так, в тройку лидеров входят Приволжский федеральный округ (28%) и Северо-Западный федеральный округ (12%). Меньше всего индустриальных парков расположено в Дальневосточном и Южном федеральных округах – 2 и 1% от общего числа промышленных площадок России соответственно.

Число резидентов индустриальных парков России выросло в текущем году на 14%. Активно растет присутствие иностранных компаний на российских индустриальных площадках, число которых среди резидентов увеличилось на 47% с начала года. Особенно положительная динамика наблюдается со стороны японских, корейских, китайских и немецких производителей. «Несмотря на некоторую политическую турбулентность, которая притормозила процесс прихода иностранных инвестиций, топ-менеджмент компаний понимает, что Россия – уникальная страна для развития производства: низкие затраты на старте производства вместе с перспективой огромного рынка сбыта», – говорится в исследовании.

«Регионы Центрального федерального округа традиционно востребованы инвесторами. Это связано прежде всего с развитой дорожно-транспортной и таможенно-логистической инфраструктурой. Кроме того, одним из популярных направлений среди инвесторов сегодня считается развитие сельскохозяйственных, в частности агропроектов. С точки зрения географического положения и климатических условий наиболее благоприятными являются Воронежская, Тульская, Липецкая области», – говорит заместитель генерального директора по стратегическому развитию сети индустриальных парков DEGA Development Анна Букринская. По ее словам, появление и заполняемость промышленных площадок зависит в первую очередь от политики региональных властей, которые заинтересованы в привлечении инвестиций в экономику. Там, где власти «мотивируют девелоперов и резидентов, создают льготные условия и предлагают выгодные формы сотрудничества, обеспечивают благоприятный инвестиционный климат», строительство ведется активнее всего.

К примеру, недавно инвесторы стали активно смотреть в сторону Урала, Сибири. Сейчас количество промышленных площадок в этих регионах можно сосчитать по пальцам, несмотря на богатые сырьевые ресурсы, выходы на азиатские рынки сбыта. Но слабым местом этих регионов является, во-первых, транспортная составляющая, а во-вторых, квалифицированная рабочая сила, в частности специалисты среднего звена. Но в то же время сейчас в Уральском округе строится 8% от всех индустриальных парков России. И по этому показателю округ на четвертом месте.