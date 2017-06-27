Финляндия планирует купить дом в центре Петербурга за 500 млн рублей

Правительство России намерено продать Финляндии здание на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, где в 1890-1918 гг. жил экономист Николай Даниэльсон, а в настоящее время располагается Институт Финляндии в Санкт-Петербурге.

Как следует из распоряжения российского правительства, стоимость дома - 508,1 млн руб., его общая площадь составляет около 4500 кв. м. Здание построено в 1847 г. по проекту архитектора Гаральда Боссе.

Согласно распоряжению, Минэкономразвития и МИД должны провести переговоры с финской стороной по сделке, после чего планируется подписание соглашения о продаже дома.

Продажа будет осуществляться в рамках укрепления и развития взаимодействия между странами в области культуры, предпринимательства и образования, "принимая во внимание традиции добрососедства и доверия", отмечается в проекте соглашения.

Возможный срок закрытия сделки в документах не указан.

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге входит в состав сети культурно-научных институтов Финляндии, объединяющей 17 самостоятельных организаций. Институт Финляндии в Санкт-Петербурге является единственным финским научно-культурным центром на территории России.