Около 600 млрд рублей вложат в строительство дорог и метро в новой Москве

Почти 600 млрд руб. будет вложено в строительство метро, дорог и трамвайных линий в новой Москве до 2035 г. Об этом говорится в сообщении департамента развития новых территорий Москвы.

«Генеральным планом развития новой Москвы до 2035 г. предусмотрено строительство 1157 км дорог со 107 развязками. Кроме этого планируется построить 65 км линий метро с 29 станциями», — сказал руководитель департамента Владимир Жидкин, слова которого приводятся на сайте ведомства.

Он отметил также, что за это время на присоединенных территориях Москвы планируется проложить 175 км трамвайных линий.

Инвестиции будут как бюджетные, так и частные.

По его словам, развитая дорожная сеть в полицентричном городе экономит до одного часа в сутки на дорогу, то есть до 15 дней в году.