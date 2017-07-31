Путин подписал закон о строительном фонде

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об использовании государственного компенсационного фонда для обеспечения обязательств застройщиков по договору участия в долевом строительстве. Об этом говорится на сайте Минстроя.

Компенсационный фонд заменит собой страхование и банковское поручительство ответственности застройщиков, которые привлекают средства граждан.

«Работа фонда коренным образом поменяет ситуацию на рынке долевого строительства», – приводятся в сообщении слова руководителя Минстроя Михаила Меня.

В полную силу фонд заработает не позднее ноября текущего года, говорится на сайте ведомства.

Напомним, что закон устанавливает фиксированный размер взносов в компенсационный фонд на уровне 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве. Размер взноса может быть изменен не чаще одного раза в год и только путем внесения изменения в соответствующий федеральный закон.

Также согласно закону застройщик, претендующий на получение средств компенсационного фонда для достройки проблемных объектов, должен будет пройти конкурсный отбор.

Ужесточаются также требования к достаточности собственных средств. На протяжении всего строительства застройщик обязан поддерживать их на уровне 10% от планируемой стоимости проекта, а также обеспечить минимальный остаток денежных средств на счете в уполномоченном банке в размере 10% от проектной стоимости. Кроме того, закон вводит обязательное банковское сопровождение деятельности застройщика. Застройщик должен будет открыть в уполномоченном банке один счет, через который будут осуществляться все расчеты по ведению строительства.