Благоустройство Бульварного кольца завершат к середине августа

Благоустройство девяти бульваров и Соймоновского проезда завершат к середине августа, сообщил портал мэрии.

«Работы на большей части Бульварного кольца планируется закончить уже в середине августа, только на Рождественском бульваре ремонт доведут до конца позже», – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что на бульварах отремонтировали существующую ливневую канализацию и проложили новую, а также установили около 80 дополнительных водоприемных решеток к 120 уже существующим.