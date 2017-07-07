«Моя улица» – мой забор
Который месяц москвичи вынуждены перешагивать ямы и обходить заграждения
В этом году программа «Моя улица» стартовала в апреле, в нее вошли более 80 городских территорий, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного колец. Московские власти не планируют прекращать работы по благоустройству столицы, а также сворачивать программу «Моя улица». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме
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