Центральный участок Замоскворецкой линии московского метро 6 августа будет закрыт

Центральный участок Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрыт 6 августа из-за ремонта путевой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе подземки.

«В воскресенье в течение всего дня не будет движения поездов между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". На вход и выход будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная"», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, поезда будут ходить только на участках между станциями «Речной вокзал» и «Белорусская», а также между «Алма-Атинской» и «Новокузнецкой».

Работа Замоскворецкой линии на всем ее протяжении возобновится в обычном режиме 7 августа в 5.30.