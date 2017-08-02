Промзону «Калошино» в Москве застроят жилыми небоскребами

Власти Москвы одобрили проект планировки части промышленной зоны «Калошино» на востоке Москвы, там планируется построить четыре высотных жилых комплекса общей площадью почти 1 млн кв. м, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

«Площадь расположенного в этих высотках жилья составит около 600 000 кв м. В нежилых помещениях разместится детский сад на 200 мест. А рядом с высотками появятся отдельно стоящие гаражные комплексы общей емкостью 6882 машиноместа», — говорится в сообщении.

Участок ограничен Тагильской улицей, Открытым шоссе, проектируемым проездом №2277 и 6-м проездом Подбельского, проект предусматривают реорганизацию территорий ООО «Перспективные инвестиции» и ОАО «Московский метрострой». Ранее сообщалось, что проект планировки разрабатывается за счет «Перспективных инвестиций».

По данным БИР-аналитики, 99,999% ООО «Перспективные инвестиции» принадлежат АО «Московский метрострой» («Мосметрострой»), 0,001% — банку «ВТБ».

В середине июля стало известно о планах компании «Донстрой» в 2018 г. начать строить в промзоне «Калошино» на Открытом шоссе жилой квартал комфорт-класса на 1,1 млн кв м. Инвестиции в проект, по оценке экспертов, могут составить 50 млрд руб.

Как отмечается в сообщении департамента, сейчас на согласовании находится проект постановления правительства Москвы о реорганизации части территории промзоны «Калошино», где сейчас функционируют объекты ПАО «Метромаш». Здесь планируется построить несколько общественно-жилых комплексов суммарной площадью более 300 000 кв. м.

Напомним, что со стороны Щелковского шоссе уже ведется строительство жилого комплекса «Level Амурская» (проект компании Level Group), который также примыкает к промзоне «Калошино». Комплекс включает в себя 10 монолитных домов высотой до 39 этажей.