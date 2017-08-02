В Калининграде установят памятник сому, мешавшему реконструкции моста к ЧМ-2018

В Калининграде установят памятник гигантскому сому, которого водолазы обнаружили во время реконструкции моста «Высокого», сообщается на сайте городской администрации.

Идея создания памятника принадлежит строителям, которые выполняют реконструкцию моста и обнаружили сома при обследовании опор в начале строительных работ. Памятник появится после завершения реконструкции моста. Новую городскую достопримечательность изваяет профессиональный скульптор.

Мэрия объявила творческий конкурс на лучшую композицию. Калининградцам предложили принять участие в проекте «На Фонтанке — Чижик-Пыжик, на Преголе будет Сом». Первые 10 работ уже поступили.

В июле 2016 г. строители моста заявили, что во время подводных работ наткнулись на огромного сома килограммов на 200, который нападал на водолазов и мешал им. В ответ на это губернатор Николай Цуканов в прямом эфире ГТРК «Калининград» с иронией заявил, что «плохому танцору вечно что-то мешает. На этот раз сом... Если они так боятся сома, я люблю подводную охоту, возьму ружье, своих товарищей, и мы пойдем и этого сома отпугнем, если им страшно» (цитата по «Интерфаксу»).

Реконструкция моста «Высокий», который ведет на остров Октябрьский, где строится стадион к ЧМ-2018, началась в июне 2016 г. Работы должны были завершиться в мае 2017 г., но продолжаются до сих пор. Общая стоимость проекта составляет более 860 млн руб.