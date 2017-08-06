Движение по трассе «Волга» во Владимирской области восстановлено

Движение на трассе М7 «Волга» после падения надземного пешеходного перехода полностью восстановлено, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

«Движение на федеральной трассе М7 "Волга" в районе 304-го км осуществляется в штатном режиме, последствия частичного обрушения надземного пешеходного перехода устранены», — говорится в сообщении.

В Роставтодоре отметили, что дорожные службы продолжают работу на трассе.

Ранее сообщалось, что на автодороге М7 «Волга» на трассу рухнул надземный пешеходный переход, пострадали два человека. Движение на участке трассы во Владимирской области было перекрыто.