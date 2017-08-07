Более 60% элитных квартир в Москве снимают иностранцы – эксперты

С начала 2017 г. 65% из числа всех запросов на аренду элитных квартир в Москве поступало от иностранных граждан, подсчитали эксперты компании Savills в России. Больше всего запросов поступает от граждан Франции – 17% из числа всех обращений.

Эксперты отмечают, что в июле текущего года на рынке высокобюджетной аренды число запросов от потенциальных клиентов достигло максимальных за последние месяцы значений, что обусловлено желанием решить жилищный вопрос до начала делового сезона и учебного года.

Самый популярный район для аренды дорогих квартир в Москве – Ленинградский проспект, с начала года арендой дорогого жилья здесь интересовалось около 16% клиентов.

«На данный момент отмечается максимальный выбор квартир за последний год», – говорится в исследовании. В тройку лидеров по объему предложения входят самые дорогие районы города: Арбат – Кропоткинская (10% предложения и средней стоимостью 373 300 руб. за объект в месяц), Тверская – Кремль (8% и 330 000 руб. за объект в месяц) и Замосковоречье (9% и 320 000 руб. за объект в месяц).