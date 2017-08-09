Мэрия: кризис и путаница в документах – основные причины сокращения строительства в Москве

Мэрия Москвы пояснила, с чем связано в этом году сокращение объемов ввода недвижимости в Москве. По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, причин три. Первая - это кризис в 2014 г. Учитывая, что строительный цикл от проектирования до ввода составляет примерно три года, то сейчас сказываются отголоски кризисных явлений 2014 г. В основном они отразились на инвесторах, передает слова чиновника «РИА Новости». «Также задержки ввода были связаны со сложностями с сетевыми компаниями в части техприсоединения к сетям», — сказал Левкин (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, с 1 января 2017 г. заявителем на постановку объекта на кадастровый учёт в Росреестр являются не застройщик или заказчик, а Мосгосстройнадзор. В связи с этим появилась новая форма документа, которая прикрепляется к разрешению на ввод, и кадастровые инженеры пока не научились быстро с ней работать.

Ранее сообщалось, что общий объем ввода недвижимости в Москве за 7 месяцев 2017 г. составил 2,5 млн кв. м, тогда как за аналогичный период прошлого года в столице было введено 3,7 млн кв. м недвижимости.