Мэрия до конца года примет более 30 правовых актов для программы реновации

Власти Москвы до 1 января 2018 г. планируют выпустить более 30 правовых актов в сфере строительства и проектирования для реализации программы реновации. Почти треть документов - для сокращения сроков строительства. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

«До 1 января 2018 г. необходимо принять 34 правовых акта Москвы», — сказал глава департамента.

Он напомнил, что к настоящему моменту выпущены три из них. В частности, столичные власти приняли документы, касающиеся программы реновации жилфонда в Москве, утвердили требования к отделке помещений по данной программе, а также приняли стандарты благоустройства территорий жилой застройки.

В департаменте добавили, что почти треть новых нормативных актов будет связана с оптимизацией и сокращением сроков градостроительных процедур, что позволит ускорить программу реновации.

Ранее сообщалось, что для реализации программы реновации потребуется внесение изменений почти в 30 городских нормативных актов.

Также рассматривается возможность внесения изменений в ряд технических и градостроительных нормативов, а также строительных норм и правил.

Кроме того, возможно упрощение процедур присоединения новых зданий к инженерным сетям, что позволит сократить издержки на прокладку инженерных коммуникаций, а также упростит процедуру присоединения новых зданий к инженерным сетям.