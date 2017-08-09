Москва одобрила строительство около 12 млн «квадратов» недвижимости

С начала 2017 г. в Москве одобрено строительство порядка 12 млн кв. м недвижимости, сообщил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«С начала года на заседании градостроительно-земельной комиссии было одобрено строительство около 12 млн кв. м недвижимости, из них порядка 3,8 млн кв .м жилья», — сказал К.Тимофеев.

Он отметил, что также одобрено строительство 3,6 млн кв. м торгово-административных площадей, 2,1 млн кв. м промышленных объектов, почти 1 млн кв. м социальных объектов, а также 932 000 кв. м гостиниц.

Ранее в среду глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что объем ввода недвижимости в Москве с начала года составляет около 2,5 млн кв. м.