Мэрия: в Москве треть проблемных жилых домов достроить невозможно

В настоящее время в столице насчитывается 34 проблемных жилых объекта, заявил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».

По словам Тимофеева, большинство объектов - 24 - достроить возможно. «По всем этим объектам составлены так называемые дорожные карты», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что по 10 объектам строительство невозможно, так как по ним либо возбуждены уголовные дела, либо ведется расследование.

«Всего по этим объектам насчитывается 4020 человек [пострадавших дольщиков]», — отметил председатель комитета.

Он подчеркнул, что количество обманутых дольщиков в Москве постоянно меняется.

«Это живая цифра, какие-то объекты исключаются. Например, в скором времени из этого реестра планируется исключить три объекта: два из них находятся в Южном Тушино, еще один объект — компания ФЦСР «Кутузовская миля», — добавил Тимофеев.

Ранее сообщалось, что в Москве остается около 4000 обманутых дольщиков, дела 1900 из которых находятся в процессе решения.

Как сообщалось, субъекты РФ должны отчитываться перед Минстроем о решении проблем обманутых дольщиков каждый квартал, предоставляя актуализированный региональный план-график и информацию о ходе его реализации. Ведомство, в свою очередь, ежеквартально будет докладывать об итогах правительству РФ.

Процент ДДУ в проблемных объектах от общего числа договоров будет учитываться при оценке эффективности региональной власти.