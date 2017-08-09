Элитная улица в Сан-Франциско продана из-за долга в $994

В Сан-Франциско два инвестора купили улицу с элитными домами Президио-Террейс за $90 000, пишет CNBC.

Майкл Ченг и его жена Тина приобрели улицу на аукционе в 2015 г., о котором практически ничего не было известно, сообщает San Francisco Chronicle. Власти решили выставить улицу на торги из-за долга ассоциации домовладельцев в $994 - это не уплаченные за несколько десятков лет налоги ($14 в год), а также пени и проценты.

Адвокат ассоциации домовладельцев Скотт Эмблидж отметил, что уведомление о неуплате налогов приходило на неправильный адрес все эти годы. Владельцы домов на улице уже попросили власти отменить сделку о продаже.

Теперь инвесторы могут распоряжаться объектами общего пользования на Президио-Террейс и ввести плату за парковку для жителей.